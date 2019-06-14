Silopi'de okul koridoru eğitim sokağına çevrildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu hizmet binasının her katının koridoru, eğitim sokağına çevrildi.

Silopi Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Engin Demir'in girişimi sonucu, okul öğretmenlerince ilçedeki okullara örnek olması için eğitim koridoru yapıldı. Matematik, tarih, Türkçe, fen bilgisi derslerinin önemli konuları okul koridorlarına çizildi. Her kata ayrı bir dersin çizimi yapılırken öğrenciler ders aralarında koridoru gezerek, duvardaki bilgilerden faydalanıyorlar.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan okul müdürü Engin Demir, yapılan proje kapsamında öğrencilerin hafızasında daha da kalıcı bilgilerin olduğunu, bu kapsamda sınavlar da daha da başarılı olduklarını belirtti. Yaz ayı içerisinde sınıf duvarlarında da bu tür faydalı bilgilerin içerildiği figürler çizeceklerini belirten Demir, öğrencilere yaz tatilini geçirmeleri dileklerinde bulundu.