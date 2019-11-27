Silopi'de okul koridoru eğitim sokağına çevrildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu hizmet binasının her katının koridoru, eğitim sokağına çevrildi.

Silopi 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu Müdürü Veysi Alav ve matematik öğretmeni Derya Bülbül'ün girişimi sonucu, okul öğretmenlerince ilçedeki okullara örnek olması için eğitim koridoru yapıldı. Matematik, tarih, Türkçe, fen bilgisi, müzik, İngilizce ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin önemli konuları okul koridorlarına çizildi. Her kata ayrı bir dersin çizimi yapılırken öğrenciler ders aralarında koridoru gezerek, duvardaki bilgilerden faydalanıyorlar.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Alav, yapılan proje kapsamında öğrencilerin hafızasında daha da kalıcı bilgilerin olduğunu, bu kapsamda sınavlar da daha da başarılı olduklarını belirtti.

Sömestr tatili içerisinde sınıf duvarlarında da bu tür faydalı bilgilerin içeren figürler çizeceklerini kaydeden matematik öğretmeni Derya Bülbül de öğrencilere faydalı olduğunu söyledi.