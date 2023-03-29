Silopi'de ‘Okulda Bir Gün' adlı tiyatro gösterimi sahnelendi

Şırnak'ta, Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ile öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatro gösterimi sergilendi.

Senaryosu okulun öğretmenleri Şadiye Peker ve Sedat Bals hazırlanan tiyatronun oyuncuları ise öğrenciler oldu. Okulun bahçesinde yapılan gösteride öğretmenlerin öğrencilerin okulda yaşadıkları bir gün konu edildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini tiyatro gösterime yaklaşık 1 saat sürdü.

Gösterim hakkında konuşan Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Şadiye Peker, "Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile beraber ben ve Sedat Bals hocamızla aylardır sürdürdüğümüz tiyatro çalışmalarımızı neticelendirdik. "Okulda Bir Gün" adlı oyunumuzda okulda geçen bir günü, öğretmenler ve öğrencilerin bir gün içerisinde yaşadıklarını mizahi bir üslupla anlamaya çalıştık. Amacımız yöremizde tiyatro ile ilgili farkındalığı arttırmak, öğrencilerimize tiyatroyu sevdirmektir. Nitekim katılan öğrencilerimiz de tiyatroyu seven, tiyatroya meraklı öğrencilerdir. Bu minvalde sanatsal çalışmaların öğrencilerin hayata bakış açısını değiştirdiğini yaşayarak gördük. Sanatın hayatımıza etkisinin daim olmasını diliyorum. Okulumuzda daha önce tiyatro oyunu sergilenmemiş olup, okulda gösterime sunduğumuz ilk tiyatro oyunumuzdur. Bu çalışmamızı sergilememiz için okul müdürümüz Hakkı Kaya'nin bizim için kurmuş olduğu seyyar sahne için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum" dedi.