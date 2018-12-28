İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silopi'de Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları

Şırnak’ın Silopi ilçesinde organize sanayi yapımı için çalışmalar başlatıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde organize sanayi yapımı için çalışmalar başlatıldı.


Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ın öncülüğünde Silopi ilçesinde belirlenen alana gelerek kontrol ederek kısa sürede gereken çalışmaların yapılacağını bildirdi. Silopili iş adamı Mahmut Ökten, Vali Aktaş'ı makamında ziyaret ederek alan hakkında bilgi verdi. Karşılıklı imzalanan protokol çerçevesinde yapılacak organize sanayinin Silopi ilçesine katkı sunacağını bildirdi. Ökten, “Bugün itibariyle Silopi Organize Sanayi Bölgesi'nin ön çalışmalarını bitirmiş olup konuyla ilgili Valimiz Mehmet Aktaş Bey ile son durumu değerlendirerek çalışmamızı ve dilekçemizi sundum. Silopi'nin geleceğinde önemli katkısı olacağını düşündüğümüz Organize Sanayi Bölgesi konusunda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve bu konuda ciddi katkılarda bulunan Valimiz Mehmet Aktaş'a ilçemiz adına teşekkürlerimi arz ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.