İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Silopi'de otizmliler için gökyüzüne mavi balon uçuruldu

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte gökyüzüne mavi balonlar uçuruldu.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte gökyüzüne mavi balonlar uçuruldu.


2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Silopi'deki Koç İlkokulu tarafından 'Otizme mavi ışık yak' sloganlı etkinlik düzenlendi. İlçe merkezindeki sanat sokağında mavi balon uçurularak, yürüyüş yapıldı. Yürüyüşün sonunda bir konuşma yapan Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, otizme farkındanlık oluşturulması amacıyla etkinliğin düzenlediğini ifade etti. Dayanan, "Otizm toplumuzda rehabilite edilmesi gereken, eğitimde ve sosyal yaşamda ciddi sıkıntılara neden olan bir durum. Bugüne dikkat çekmek bu bireylerimizi, çocuklarımızı, kardeşlerimizi topluma daha iyi bir şekilde entegre etmek, toplumdaki yaşayışlarına katkı sunmak amacıyla farkındalık yürüyüşü yaptık" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.