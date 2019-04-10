Silopi'de Polis Haftası etkinliği

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü çeşitli programlarla kutlandı.

İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Doru'nun kaymakamlık makamını ziyaret etmesinin ardından Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi. Ardından İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Doru ve beraberindeki polisler İlçe Kaymakamı Sezer Işıktaş'ı makamında ziyaret etti. Burada çekilen toplu fotoğrafın ardından program İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis evinde devam etti. Polis evinde pasta kesimi ve verilen ikramların ardından program son buldu.

Programa İlçe Kaymakamı Sezer Işıktaş, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Doğru, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Bilen, Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar, Görümlü Belde Belediye Başkanı Ruşen Telloğlu, Türk Kızılayı Silopi İlçe Başkanı Murat Tatar, kurum amirleri, polis teşkilatı mensupları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.