Silopi'de Ramazan Bayramı Kutlamaları

Şırnak'ın Silopi ilçesinde protokol ile ilçe halk bayramlaştı.

Bir otelde yapılan bayram kutlamalarına Kaymakam Sezer Işıktaş, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Engin Candaş, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, Silopi İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Doğru, kurum müdürleri, askeri erkan, muhtarlar, vatandaşlar katıldı. Kaymakam Sezer Işıktaş bayramların çok özel günler olduğunu vurgulayarak "Bu günler küskünlük, dargınlık havasından arınıp dostluk ve kardeşlik duygularının tazelendiği önemli günlerdir" dedi.

Tüm Silopi halkının bayramını en içten dilekleri ile kutladığını ifade eden Kaymakam Sezer Işıktaş, bölgede görev yapan herkese teşekkür etti.