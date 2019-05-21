Silopi'de siyer sınavında dereceye girenlere ödülleri verildi

Anadolu Gençlik Derneği tarafından (AGD) Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen iftar programıyla siyer sınavında dereceye giren öğrenicilere ödülleri verildi.

AGD Silopi temsilciliği tarafından iftar programı düzenlendi. Programa, Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı İbrahim Halil Sugözü, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Bekir Gündoğmuş, AGD il temsilcisi Emin Tatar, siyasi parti temsilcileri, Talasemi Derneği Başkanı Nurullah Bartan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, selamlama konuşmasıyla devam etti. Ezanın okunmasıyla açılan iftarın ardandan AGD'nin ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği, siyer sınavında ilçe geneli ilk üçe giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Programa katılanlara ve programda emeği geçenlere teşekkürlerini ileten AGD Silopi temsilcisi Sıddık Akyasan, programın hayırlara vesile olmasını diledi. Ramazan ayının Müslümanların birliğine, kardeşliğine ve diriliğine olmasına vesile olmasını dileyen Akyasan, bu tür hayırlı çalışmalar ile sahada aktif olduklarını ve bundan sonraki zamanlarda da aktif olacaklarını aktardı.

Program okunan dua ile sona erdi.