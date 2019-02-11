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Silopi'de sokak kedileri için barınak yapıldı

Şırnak’ın Silopi İlçe Belediyesi’nce kent merkezinde sokak ve caddelerde yaşayan başıboş kediler için barınak yapıldı.

Şırnak'ın Silopi İlçe Belediyesi'nce kent merkezinde sokak ve caddelerde yaşayan başıboş kediler için barınak yapıldı.


İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirme yapılan Silopi Belediyesi tarafından sokak kedileri için özel barınaklar yapıldı. Toplanan sokak kedilerinin gereken sağlık taramasından geçtikten sonra belediyeye bağlı bir atölyede yapımı tamamlanan barınaklara alınacakları öğrenildi.


Konu ile ilgili açıklamada bulunan Silopi Belediyesi Sağlık Müdürü Mehmet Emin Güler, bu projenin ilk adımının sokak kedileri olduğunu, akabinde aşılama ve tedavi merkezi açtıktan sonra diğer sokak hayvanlarına da gereken çalışmaları yürüteceklerini belirtti.

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