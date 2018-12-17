Silopi'de SYDV mütevelli heyetine muhtar temsilcileri seçildi

Şırnak'ın Silopi ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyetine muhtar temsilciliklerinin seçimi yapıldı.

Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş'ın başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen SYDV Mütevelli heyeti muhtarlık temsilciliği seçimine mahalle ve köy muhtarları katıldı. İlçe merkezi için Ofis Mahallesi Muhtarı Salih Salıncı, köy temsilciliğine de Veysi Atilla seçildi. Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, mütevelli heyet üyeliklerine seçilen muhtarları tebrik ederek, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Yapılan seçimin ardından Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş mahalle ve köy muhtarlarının sorun ve sıkıntılarını dinledi.