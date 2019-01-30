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Silopi'de teröristlerden drone'li saldırı girişimi

Terör örgütü PKK mensuplarınca, Şırnak’ın Silopi ilçesinde konuşlu bulunan askeri birlik ve güvenlik güçlerine yönelik bomba yüklü iki drone’li saldırı, güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde önlendi.

Terör örgütü PKK mensuplarınca, Şırnak'ın Silopi ilçesinde konuşlu bulunan askeri birlik ve güvenlik güçlerine yönelik bomba yüklü iki drone'li saldırı, güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde önlendi.



Olay, bugün öğlen saatlerinde Silopi ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, güvenlik güçleri tarafından Silopi ilçesinde konuşlu bulunan askeri birliklere ve güvenlik kuvvetlerine yönelik saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen patlayıcı madde ile tuzaklanmış 2 adet maket uçak tespit edildi. Tespit edilen maket uçaklar güvenlik birimlerince Dronesavarlar ve teknik cihazlar aracılığıyla etkisiz hale getirildi. Biri Silopi ilçesi Özgen köyü kırsalında diğeri de Çalışkan beldesi kırsalında boş araziye düşen olayda, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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