Silopi'de tır devrildi: 1 yaralı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Silopi-Cizre Karayolu'nun 10. kilometre bulunan Nerdüş Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Silopi istikametinden Cizre istikametine doğru gitmekte olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçtikten sonra devrildi. Tır sürücüsü kazada yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra Silopi Devlet Hastanesine sevk etti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.