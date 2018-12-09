Silopi'de tırın çarptığı köpek tedavi altına alındı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde tır çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Silopi ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Şırnak İl Özel İdaresine bağlı tır parkı sahasında, bir tır, köpeğe çarptı. Köpek yaralanırken, görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye Silopi Belediyesi görevlileri ve veteriner hekimi sevk edildi. Veteriner Hekimi Serhat Zekioğlu'nun ilk müdahalesini yaptığı köpek, tedavi için belediyeye ait tesise götürüldü. Köpeğin sağlık durumu hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Zekioğlu, "Köpek göğüs bölgesinden darbe almış. Gerekli muayene ve müdahaleyi yaptık. İğnesi yapıldı. İç kanama olma ihtimaline karşı uygulama yaptım. Köpeği bölgeden aldık. Belediyemizin parke taşı alanında müşahede altında bekletiyoruz" dedi.