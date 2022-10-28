Silopi'de vatandaşlara kanserde erken teşhisin önemi anlatıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Aile Destek Merkezi (ADEM-1) iş birliği ile kanserde erken teşhisin önemi semineri verildi.

Silopi Koç İlk ve Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen seminere, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, ADEM-1 Müdiresi Aylin Ökten, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlar, ilgi gösterdiği etkinlikte kansere ilişkin sorulara cevap bulduklarını belirterek, verimli geçtiğini söyledi.

Etkinlik sonrası Aylin Ökten'e plaket takdim edildi. Ökten, “Sağlıklı yaşam günü etkinliği çerçevesinde kanserde erken teşhisin önemi adlı sağlık semineri düzenledik. Halkımıza kanserde erken teşhisin önemi hakkında bilgi vererek, bilinç oluşturmak için seminerde bizleri bilgilendiren Op. Dr. Zeynep Şener Bahçe, Uzman Klinik Psikolog Tülinay Seçkin'e ve ilgi gösteren tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.