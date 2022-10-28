İhlas Haber Ajansı

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Silopi'de velilere madde bağımlılığı semineri

Şırnak’ın Silopi ilçesinde velilere madde bağımlılığı semineri verildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde velilere madde bağımlılığı semineri verildi.


Yeşilay Şırnak Şubesi ve Türk PDR Derneği Şırnak İl Temsilciliği tarafından verilen seminerde veliler, Uzman Psikoloji Danışmanı Ahmet Kutlu ve Uzman Psikoloji Danışmanı Eser Karal tarafından bilgilendirildi. Seminerde bağımlılık yapan maddeler, bağımlılıktan korunma yolları, bağımlılığa sebep olan nedenler ve bağımlı olan genç ve yetişkinlerin başvurabileceği merkezler anlatıldı. Velilere ayrıca bağımlılığı riski taşıyan veya bağımlı olan kişilerin başvurabileceği Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında bilgi verildi.

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