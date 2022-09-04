Silopi'de yıllar sonra trafik ışıkları kuruldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Karayolları Genel Müdürlüğünce trafik ışıkları kurulumu yapıldı.

Silopi'de, Uluslararası İpekyolu üzerinde trafik yoğunluğu ve kazaların olduğu noktalarda trafik sinyalizasyonu kuruldu. Şikayet ve taleplerin ardından Karayolları Genel Müdürlüğünce, trafik yoğunluğunun olduğu hastane kavşağı ve 1'inci Cadde kavşağında trafik ışıkları kuruldu. Trafik ışıklarının kuruluşuyla yaya ve sürücü güvenliği sağlandığı belirtildi.

Vatandaşlardan Ahmet Uçar, "Yıllar sonra Silopi'de trafik ışıkları kuruldu. 1'inci Cadde kavşağı hem uluslararası yol hem çarşı merkezi olması nedeniyle araç yoğunluğunun olduğu bir noktaydı. Kurulum ile ciddi yaralanmalara sebep olan kazaların önüne geçilmiş olacak" dedi.

Koç İlkokulu kavşağında da trafik ışıkları kurulması gerektiğini ifade eden Uçar, "Bu noktada öğrencilerden dolayı yoğunluk oluşuyor ve çocuklarımız için bu önlem alınmalıdır. Geç oldu, güç oldu ama güzel oldu. Emeği geçenlere teşekkürler, Silopi'nin diğer eksikleri bu şekilde giderilir diye umuyoruz" ifadelerine yer verdi.