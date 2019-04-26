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Silopi'deki futbol turnuvası sona erdi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 39 takımın katıldığı ’Kardeşimsin’ isimli futbol turnuvasında kupalar sahibini buldu.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 39 takımın katıldığı 'Kardeşimsin' isimli futbol turnuvasında kupalar sahibini buldu.


Eğitim Bir-Sen Silopi Şubesi tarafından 9 Mart'ta 39 takımın katıldığı 'Kardeşimsin' isimli futbol turnuvasının final maçı Pandora ile Kaymakam Teoman Ünüsan İlkokulu takımları arasında gerçekleştirildi. Çekişmeli geçen maçı Pandora takımı 3-1'lik skorla kazanmayı başararak kupayı kazandı.


Birinci gelen Pandora takımı oyuncularına kupalarını Memur-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı verdi. Takımın tüm oyuncularına da tebrik eden Çatı, her bir oyuncuya çeyrek altınla ödüllendirdi.


Eğitim Bir-Sen Cizre ilçe temsilcisi İrfan Ergül de ikinci gelen takımı tebrik ederek kupa ve içerisinde 150 liralık zarfı oyunculara dağıttı.


Eğitim Bir-Sen Silopi Şube Başkanı Bilal Aksoy, turnuvanın amaçlarının kurumlar arası birliktelik ve dayanışmayı sağlamak olduğunu belirtti.

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