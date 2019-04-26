Silopi'deki futbol turnuvası sona erdi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 39 takımın katıldığı 'Kardeşimsin' isimli futbol turnuvasında kupalar sahibini buldu.

Eğitim Bir-Sen Silopi Şubesi tarafından 9 Mart'ta 39 takımın katıldığı 'Kardeşimsin' isimli futbol turnuvasının final maçı Pandora ile Kaymakam Teoman Ünüsan İlkokulu takımları arasında gerçekleştirildi. Çekişmeli geçen maçı Pandora takımı 3-1'lik skorla kazanmayı başararak kupayı kazandı.

Birinci gelen Pandora takımı oyuncularına kupalarını Memur-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı verdi. Takımın tüm oyuncularına da tebrik eden Çatı, her bir oyuncuya çeyrek altınla ödüllendirdi.

Eğitim Bir-Sen Cizre ilçe temsilcisi İrfan Ergül de ikinci gelen takımı tebrik ederek kupa ve içerisinde 150 liralık zarfı oyunculara dağıttı.

Eğitim Bir-Sen Silopi Şube Başkanı Bilal Aksoy, turnuvanın amaçlarının kurumlar arası birliktelik ve dayanışmayı sağlamak olduğunu belirtti.