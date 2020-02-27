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Silopi'den Elazığ'a gönül bağı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan İpekyolu İlk ve Ortaokulu öğrencileri Elazığ’daki öğrencilere kırtasiye malzemeleri gönderdi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan İpekyolu İlk ve Ortaokulu öğrencileri Elazığ'daki öğrencilere kırtasiye malzemeleri gönderdi.


Silopi İpekyolu İlk ve Ortaokul Müdürü Mehmet Mahir Hatun'un öncülüğünde okul öğretmenleri ve öğrenciler kendi imkanları dahilinde kırtasiye malzemeleri hazırladı. İpekyolu İlk ve Ortaokulu yönetimi, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçerek hazırlanan kırtasiye malzemelerini araç ile Elazığ'daki depremzede öğretmen ve öğrencilere gönderdi.


Konu ile İlgili açıklama yapan İpekyolu İlk ve Ortaokulu Müdürü Mehmet Mahir Hatun öğrenci ve öğretmenleri ile gurur duyduğunu belirtti. Yardım kampanyası fikrinin öğrencilerden çıktığını aktaran Hatun, "Elazığ'daki depremzede kardeşlerimize hazırladığımız kırtasiye malzemelerini bugün gönderdik. Öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerimizin çok emeği var. Herkes gönlünden ne koparabiliyorsa paketleyerek idaremize ulaştırdı. Elazığ'daki depremzede kardeşlerimize tekrardan geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Karınca kararınca bu hediyemizi kabul görsünler" dedi.

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