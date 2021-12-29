Silopili çocuklar ilk defa havuzda hayallerine kulaç attı

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ortak yürüttüğü proje kapsamında, köy okulu öğrencileri Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda ilk defa havuz ile buluştu.

Silopi ilçesinde 'Hayallerine Kulaç At' projesi kapsamında köy okulu öğrencileri ilk defa havuz ile buluştu. Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ortak yürüttüğü 'Hayallerine Kulaç At' projesi ile köy okulu öğrencileri Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda ilk defa havuz ile buluşarak yüzmenin ilk aşamalarını öğreniyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı antrenörler gözetiminde eğitim alan çocuklar, erken yaşta yüzmeyi öğrenerek, müsabakalara hazırlanıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, ilçedeki köy okulunda okuyan bütün öğrencileri yüzme havuzuna getirdiklerini söyledi. Bilen, hedeflerinin bütün öğrencilerin havuz başında keyifli bir zaman geçirmeleri olduğunu ifade etti.

“Günlük ortalama 100 öğrenci eğitim görüyor”

Yüzme Antrenörü Sevim Çetin, köy okulu öğrencilerini eğittiğini ve bu kapsam da yatkın öğrenciler ile daha da yakından ilgilenerek çeşitli müsabakalar da yer almaları için çalışma başlatacaklarını aktardı. İlk etapta yüzmenin aşamalarını, yüzmek için hangi malzemelerin ne işe yaradığını öğrettikleri belirten Çetin; "Günlük ortalama 50 ile 100 arası öğrenciyi günlük gruplar halinde alarak eğitim veriyoruz. Öğrencilerimize sudan korkmamaları gerektiğini belirtiyoruz" dedi.

Öğrencilerden Özgür Karaman, ilk defa havuza geldiğini ve çok eylendiğini dile getirdi. Minik öğrenciler havuz sonrası İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda çeşitli oyunlar oynayarak, buradaki 'Z Kütüphanesini' dolaştı. Öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ile beraber ilçe merkezinde pizza yedikten sonra okullarına geri döndü.