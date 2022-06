Silopili öğrenciler geri dönüşüm bilinciyle yetiştiriliyor

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Silopi ilçesi Koç İlkokulu'nda öğrenciler, Sıfır Atık Projesi ile sınıf ve bahçelerde kurulan atık kutularıyla, plastik, kâğıt ve evsel atıkları geri dönüşüme kazandırıyor.

Silopi ilçesinde Koç İlkokulunda başlatılan Sıfır Atık Projesi ile öğrenciler sınıflar, kütüphane, kantin, konferans salonu ve okul bahçesinde plastik kâğıt ve evsel atık kutuları oluşturdu. Öğretmenler, bilişim ağı üzerinden atık eğitimlerine katılarak sertifika alırken odak noktası olarak seçilen öğrencilere ise, uygulamalı olarak eğitimler verildi. Çevre dostu okulda geri dönüşüm bilinciyle yetiştirilen öğrencilerin aileleri de projeye dâhil edildi. Öğrenciler, evlerindeki atıkları okula getirerek çevreye ve okul bütçesine katkı sağlıyor. İlk etapta 30 Haziran'a kadar en az 30 ton atık kâğıt ve 1 ton plastik atık geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor.

Koç İlkokulu Müdürü Ömer Değer, projede odak nokta olarak öğrencileri seçerek eğitim verdiklerini söyledi. Bilişim ağı üzerinden verilen atık eğitimlerine katıldıklarını belirten Değer, “Sertifikalarımızı aldık. Okulumuzun altyapısını oluşturduk. Sınıflar, konferans salonu, kantin, öğretmenler odası ve okul bahçesi için gereken ekipmanları temin ettik. Her sınıfımıza plastik ve kâğıt kutuları bıraktık. Bahçemizde çöpe atma basket at pankartlı basket potalarımız var öğrencilerimizi sürekli teşvik ediyoruz. Ailelerimizi de bu işe katmak için her öğrenci muhakkak evde pet ve çöpleri okula getirip hem okullarına katkı hem kazandırmış olacağız. İlk etapta 30 Haziran'a kadar en az 30 ton atık kâğıt 1 ton plastik atık geri dönüşüme kazandırmak hedefimizdir. Daha sonraki süreçte bu katkı artacaktır. Bu şekilde topladığımız her 1 ton atık kâğıdın çevreye katkısı 17 yetişkin ağacı kurtarmış oluyoruz. Bir plastiğin doğada 100-300 yıl arasında kaybolduğu düşündüğümüzde bir ton plastik atığın doğaya ne kadar faydasının dokunduğu malumunuzdur" dedi.

Öğrencilerden Mehmet Selim İnceses, sıfır atık projesinde atık avcısı olduğunu belirterek, çevreye verdiği katkıdan dolayı mutu olduğunu söyledi. Bayrak Mutlucan ise, bahçede ve evdeki atıkları okula getirerek atık potasına attıklarını ifade etti.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ve öğrenci velileri katıldı. Konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte projenin amaç ve hedefleri aktarıldı. Ardından İlçe Milli Eğiti Müdürü Murat Bilen öğrencilere teşekkür belgesi takdim etti.