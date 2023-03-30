İhlas Haber Ajansı

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Silopili öğrenciler Kütüphane Haftası'nı kitap okuyarak kutladı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Kütüphane Haftası etkinliği dolayısıyla Kadın Kültür Merkezinde kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kütüphane Haftası etkinliği dolayısıyla Kadın Kültür Merkezinde kitap okuma etkinliği düzenlendi.


27 Mart- 2 Nisan tarihleri arasında kutlanan kütüphane haftası dolayısıyla Silopi Kaymakamlığı'na bağlı Kadın Kültür Merkezinde bir etkinlik düzenlendi. 20 öğrenci eğitmenle beraber kuruma ait avluda yaklaşık 1 saat boyunca kitap okudu. Kitap ve kütüphanelerin önemi üzerinde durularak öğrencilere bilgilendirmeler yapılarak kitap okuma farkındalığına dikkat çekildi.

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