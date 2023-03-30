Silopili öğrenciler Kütüphane Haftası'nı kitap okuyarak kutladı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kütüphane Haftası etkinliği dolayısıyla Kadın Kültür Merkezinde kitap okuma etkinliği düzenlendi.

27 Mart- 2 Nisan tarihleri arasında kutlanan kütüphane haftası dolayısıyla Silopi Kaymakamlığı'na bağlı Kadın Kültür Merkezinde bir etkinlik düzenlendi. 20 öğrenci eğitmenle beraber kuruma ait avluda yaklaşık 1 saat boyunca kitap okudu. Kitap ve kütüphanelerin önemi üzerinde durularak öğrencilere bilgilendirmeler yapılarak kitap okuma farkındalığına dikkat çekildi.