Silopili öğrenciler roman kitaplarındaki karakterleri canlandırdı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrenciler okudukları kitaplarda öne çıkan karakterleri canlandırdı.

Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından başlatılan proje çerçevesinde, öğrencilerin kitap okumaya ilgilerinin artması adına 'Roman Karakterleri Canlandırma' adlı etkinlik düzenlendi. Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin Koç İlk Okulu da sergilediği roman kahramanları etkinliğine veliler ve kurum müdürlerinin de yoğun ilgisi oldu.

Türk klasikleri ve dünya klasiklerinin içerisinden seçilen romanların baş karakterlerini canlandıran öğrenciler katılımcılara düzenlenen sergide romanların kısaca özetini anlattı.

Daha sonra konferans salonunda roman baş karakterlerine bürünen öğrenciler, okudukları romanlardan kısa skeçler yaparak katılımcılara okumanın insan hayatında çok farklı ve büyük önem arz ettiğine değindi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü AR-GE biriminde görevli Türkçe öğretmeni Hilal Bozkurt, etkinliğin temelinde Sakarya Sosyal Bilimler Lisesi'nde görev yapan öğretmen Ercan Yılmaz'dan esinlendiklerini söyledi. Türkçe dilinin az kullanılmış olduğu bu coğrafyalarda okuma oranı çok düşük olduğunu ifade eden Bozkurt, "Aslında bu ülkemizin genel durumu ama burada bariz bir şekilde ortaya konuluyor. Bizler de farkındalık kazanmak adına ne yapalım dedik ve bu projeyi uygulamaya karar verdik. Bu aynı zamanda çocukların kendi roman kahramanlarını sokakta, tiyatroda görüp onlarla özdeşim sağlayarak okumaya olan merakı artıyor. Bizim de amacımız buydu. Çocuklarda okuma alışkanlığı kazanarak farkındalık oluşturmak. Amacımıza da ulaştığımız düşünüyorum. Bizler bu coğrafyada her ne kadar dezavantajlı görünsek de, bu böyle lanse edilse de gerçekten burada artık çok güzel etkinlikler yapılıyor. Bizler de bunun destekçisi olarak çocuklarımızın her zaman yanındayız" dedi.

Öğrencilerden Reyhan Tatar, "Ben, Halide Edip Adıvar'ın Sinekli Bakkal kitabının baş kahramanı Rabia. Bu projeye başladığımız gün çok heyecanlanmıştık. Hocalarımız özellikle karakterlere benzeyen biz öğrencileri seçtiler. Güzel bir proje gerçekleştirdik. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Program toplu çekilen fotoğrafın ardından son buldu.