İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silopili öğrenciler tenis öğreniyor

Şırnak’ın Silopi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan tenis kursuna öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Şırnak'ın Silopi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan tenis kursuna öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.


Silopi Halk Eğitim Merkezi'nce sportif alanda açılan kort tenis kursunda 8 ile 18 yaş arası 830 öğrenci eğitim görüyor. Silopi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü kort tenis sahasında eğitim gören öğrenciler bölge müsabakalarına hazırlık yaptıklarını be müsabakalardan dereceye girmek istediklerini söyledi.


Konu ile ilgili açıklamada bulunan Silopi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adil Özer eğitimlerin hızla devam ettiğini belirtti. Özer, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü'ne desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini kaydederek, diğer sportif dallarda da kurslar açarak öğrencilere eğitim sunacaklarını sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.