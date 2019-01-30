Silopi'ye 2 park kazandırılacak

Şırnak'ın Silopi İlçe Belediyesi tarafından kent merkezine yapılması planlanan 2 parkın inşaat çalışmalarına başlandı.

Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. bu kapsamda, Dicle ve Cumhuriyet mahallelerinde yapılacak olan 2 parkın inşaatına başlandı. Kaymakam Işıktaş, vatandaşların daha güzel bir Silopi'de yaşamlarına devam etmeleri için ellerinden gelen çalışmaları yaptıklarını söyledi.