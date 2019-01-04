Şırnak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan spor olaylarına kınama

Federasyon Başkanı Murat Umaç, son zamanlarda spor müsabakalarında artan şiddet olayları ve son olarak yaşanan genç bir taraftarın vefatı nedeniyle, TFF Amatör Kurulu Kararı gereği Türkiye genelinde 4-6 Ocak 2019 tarihlerinde oynanması gereken tüm amatör müsabakalar oynanmayacağını belirtti. Umaç, “Sporun, dostluk, kardeşlik ve barış olduğu ilkesini unutarak, insanlık dışı davranışta bulunan, oyuncu, yönetici veya taraftarları kınıyor ve aklı selime davet ediyoruz. İster hakemlerimize, oyunculara veya sahadaki herhangi bir yönetici ya da görevliye yapılan bu saldırılar spor camiasında nefret ve üzüntüyle karşılanmaktadır. Bu tür çirkin hareketler spora gölge düşürmektedir. Sporun kalkınması, ülkemiz spor ve futbolun gelişmesi için uğraş veren spor insanlarına yönelik saldırılar kabul edilemez. Tüm spor branşları ve özellikle Futbol müsabakalarının seyir zevki yüksek spor etkinlikleri olması ve elbette ki, yenmek kadar yenilmenin de doğal olarak karşılanması gerektiği herkesçe bilinmesi ve kabul edilmesi gereken bir durumdur. Yapılan bu saldırıları tekrar kınıyor, bu üzücü olayların bir daha yaşanmaması için, tüm spor paydaşlarının, yönetici, oyuncu, malzemeci, hakem ve en önemlisi taraflarla birlikte buna katkı sunmalarını istiyoruz. Spor kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.