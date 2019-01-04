İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şırnak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan spor olaylarına kınama

Şırnak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu son zamanlarda spor müsabakalarında artan şiddet olaylarını kınadı.


Federasyon Başkanı Murat Umaç, son zamanlarda spor müsabakalarında artan şiddet olayları ve son olarak yaşanan genç bir taraftarın vefatı nedeniyle, TFF Amatör Kurulu Kararı gereği Türkiye genelinde 4-6 Ocak 2019 tarihlerinde oynanması gereken tüm amatör müsabakalar oynanmayacağını belirtti. Umaç, “Sporun, dostluk, kardeşlik ve barış olduğu ilkesini unutarak, insanlık dışı davranışta bulunan, oyuncu, yönetici veya taraftarları kınıyor ve aklı selime davet ediyoruz. İster hakemlerimize, oyunculara veya sahadaki herhangi bir yönetici ya da görevliye yapılan bu saldırılar spor camiasında nefret ve üzüntüyle karşılanmaktadır. Bu tür çirkin hareketler spora gölge düşürmektedir. Sporun kalkınması, ülkemiz spor ve futbolun gelişmesi için uğraş veren spor insanlarına yönelik saldırılar kabul edilemez. Tüm spor branşları ve özellikle Futbol müsabakalarının seyir zevki yüksek spor etkinlikleri olması ve elbette ki, yenmek kadar yenilmenin de doğal olarak karşılanması gerektiği herkesçe bilinmesi ve kabul edilmesi gereken bir durumdur. Yapılan bu saldırıları tekrar kınıyor, bu üzücü olayların bir daha yaşanmaması için, tüm spor paydaşlarının, yönetici, oyuncu, malzemeci, hakem ve en önemlisi taraflarla birlikte buna katkı sunmalarını istiyoruz. Spor kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.