Şırnak annelerinin eylemi 41'inci haftasında

haftasına girdi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP Şırnak İl Binasına yürüyen evlat hasreti çeken anneler, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Anneler sık sık 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' ve 'Kürt Türk kardeştir, PKK kalleştir' sloganları attı. Evlat nöbeti tutan annelerden Hamdiye Arslan, yaptığı açıklamada, 14 yaşındaki oğlunun 5 yıl önce dağa kaçırıldığını belirterek, çocuğunu HDP'den istemek için her hafta İdil ilçesinden geldiğini, eylemi sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi. Arslan, “7'inci yıla girdi oğlumun hiç sesini duymadım. Rengini görmedim. Beklentimiz çocuğumuzu sağ salim elinden tutabilmek. O zalimlerin elinden alıp elini tutmak istiyoruz. İnanıyoruz ki cumhurbaşkanımız sayesinde bizimkilerde bize kavuşacaklardır. Bu darbeyi biz Kürtlerin elinden yedik. Bu kendini Kürt temsilcileri sananlar, bizde Kürt'üz. Kimse bize haksızlık yapmadı bu devlette, Kürtlerden başka. Çocuklarımızı bizden çalıp, sattılar. Dağ başına gönderdiler. Kendilerininkini okullara gönderdiler. Eğer Kürt temsilcileri ise bu çocukların hakkını sorsunlar, çocuklarımızı bize versinler. Biz HDP önünde olacağız. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. HDP onlara yol gösterdi” dedi.

HDP Şırnak İl Binası önünde açıklama yapan anne Emine Üstek ise oğlu Metin'in 7 yıl önce henüz 15 yaşındayken bayram sabahı dağa kaçırıldığını ve HDP'nin evladını geri getirene kadar burada olacağını söyledi. Üstek, “Ben oğlum için HDP önüne geliyorum. Oğlum gelene kadar ben burada duracağım. Oğlumu götürüp kendilerine sattılar. Ne hakları vardı oğlumu götürüp satmaya. Gözümüz oğlumun yolundadır. Ben oğlumu çok özledi” dedi.

Baba Ömer Üstek de, “HDP çocuklarımızı götürüp sattılar, bizde çocuklarımızın peşindeyiz. Çocuklarımızı istiyoruz, ve sağ oldukça da isteyeceğiz. AK Parti bu kenti inşa etti, PKK tekrar yıktı. Tekrar AK Parti inşa etti” dedi.

Şırnak annelerine destek veren Hatice Atan is, “Geçen hafta Diyarbakır'da üç çocuğumuzun annelerine kavuşmaları Şırnak'taki annelerde de bir umut oldu. Onların evlatların kavuştuklarını duyunca bizde burada daha çok mutluyuz ve umutluyuz. Bizde artık dua ediyoruz, artık Şırnak'taki annelerimizde bu mutluluğu yaşarlar diye. En büyük şiddeti PKK'nın uzantısı olan HDP'nin burada Kürt annelerine yaptığı baskıdır” diye konuştu.

HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.