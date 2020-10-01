Şırnak annelerinin HDP önündeki eylemi 4'üncü haftasında

Şırnak'ta eşleri ve evlatları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP il binası önünde 4'üncü haftada da bir araya geldi. HDP'liler acılı ailelerin açıklama yapmasını tencere ve tavalara vurarak engellemeye çalıştı.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önünde protesto eylemi düzenledi. Acılı ailelere şehit aileleri ve Şırnaklı kadınlar eşlik etti. HDP'liler, acılı ailelere açıklama yaptırmamak için il binası balkonlarından slogan atıp, tencere ve tavalara vurarak basın açıklamasını engellemeye çalıştı. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binası önüne gelen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık 'kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.

Şehir merkezinde düzenlenen yürüyüşün ardından gazetecilere açıklamada bulunan Hamdiye Aslan, oğlu Doğan Aslan'ın 14 yaşında dağa kaçırıldığını belirterek, örgütün adeta yüreğini bedeninden kopardığını ifade etti. Arslan, “5 yıl önce oğlumu benden zorla kopardılar 14 yaşındaydı. Ben oğlumu HDP'den istiyorum. Yazık değil mi 13-14 yaşındaki çocuklarımızı gidip savaştırıyorlar. Oğlumu bana versinler bizim ki fakir bir aileden ne istediler çocuğumu benden kopardılar. Çocuklarımı fakirlik içinde zor şartlar altında büyüttüm o seviyeye getirdim benden koparıp aldılar. Çocuklarını en yüksek okullarda okutuyorlar, onlar öğretmen mühendis oluyor bizimkileri silah altına alıyorlar. Neden kendi çocuklarını göndermiyorlar dağa onlar göndersinler benim çocuğumdan ne istiyorlar neden ben göndereyim? Oğlum gelene kadar eyleme devam edeceğim oğlumu HDP'den istemeye devam edeceğim. Bütün bu dağa kaçıranlar HDP eliyle dağa götürülüyor. HDP onlara yol açıyor ve biz çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Onlar olmazsa bu çocuklar nasıl yol yordam bilecek. Evin yolunu zor bulan oğlum dağa nasıl gidecek HDP yol göstermezse" dedi.

PKK'lı teröristlerin yola döşediği mayının patlaması sonucu babasını ve 8 akrabasını şehit veren Zehra Erzen Ece ise "1993 yılında PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen mayın sonucu babamı kaybettim. Şırnak'ta teröristlere karşı uygulanan sokağa çıkma eylemleri sırasında 3 dayımı kaybettim. Ben babamın hesabını sormaya geldim. Biz her zaman buraya geleceğiz. İçimizdeki acı dinmeden bunun hesabını soracağız. Çok yaramız var, çok şehidimiz var. Babamla birlikte aynı minibüste 8 kişi şehit oldu. Devletimizin yanındayız. Her Perşembe günü HDP Şırnak il binası önünde toplanarak onlardan hesap soracağız" diye konuştu.

Grup, açıklamalarının ardından bölgeden ayrıldı.