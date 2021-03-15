Şırnak Belediye Başkanı Yarka, devam eden çalışmaları inceledi

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, ziyaret ve incelemeler kapsamında, Çevik halı saha ve özel bir okula ulaşımı sağlayacak yeni imar yolunu, Gündoğdu Mahallesi kırsal kesimlerinde yeni yerleşime açılan bölgeye ulaşımı sağlayacak yolda ve yapım çalışmaları devam eden Şırnak Şehirlerarası Otobüs Terminalini yerinde inceleyerek, teknik ekipler eşliğinde detaylı incelemelerde bulundu. Başkan Yarka, incelemelerin ardından yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.