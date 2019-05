Şırnak Belediyesi her akşam 400 kişiye iftar verecek

Ramazan ayında her akşam 400 kişiye iftar verecek olan belediye, ihtiyaç sahibi ailelere de gıda paketi yardımında bulunacak.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Atatürk Mahallesi Sanat Sokağı'nda kurulan iftar çadırında vatandaşlara yemek dağıtarak, iftarlarını vatandaşlarla birlikte açtılar. Başkan Yarka, kurulan iftar çadırı ile Ramazan ayında vatandaşlara en güzel şekilde hizmet sunacaklarını belirtti. İlk iftarı 400 kişiyle yaptıklarını ve her gün 400 kişiye yemek verileceğini ifade eden Yarka, "Ramazan boyunca bizim ilk etapta şu anda her akşam 400 kişiye yemek çıkacak. İlk çalışmamız 400 kişilik olup, ihtiyaç halinde bu sayı artırılacaktır. Bugün Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ile birlikte vatandaşlarla iftarımızı yapacağız. Ben kendim şahsen her akşam burada çıkarılan yemeklerin kontrolünü yapacağım. Vatandaşların tespit ettiği bir eksiklik olursa lütfen bize iletsinler. Ben ve eşim Ramazan boyunca yardıma muhtaç aileleri ziyaret ederek, eksiklerini gidereceğiz” dedi.