İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şırnak Belediyesi karla mücadele ekipleri hazır

Şırnak’ta karla kaplanan yollarda vatandaşların mağdur olmaması için belediye tarafından karla mücadele ekibi kuruldu.

Şırnak'ta karla kaplanan yollarda vatandaşların mağdur olmaması için belediye tarafından karla mücadele ekibi kuruldu.


Kış hazırlıkları çerçevesinde kurulan ekiplerin yanı sıra tuz stoğunun da tamamlanmasıyla birlikte, yollarda meydana gelen buzlanmadan kaynaklı kazaların en aza indirilmesi hedefleniyor. Belediye ekipleri tarafından Şırnak il merkezinde belirlenen bölgelerde gerektiği her an tam donanımlı ekipmanlar ile 7 gün 24 saat Şırnaklı vatandaşlara hizmet verecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.