Şırnak Belediyesi karla mücadele ekipleri hazır

Şırnak'ta karla kaplanan yollarda vatandaşların mağdur olmaması için belediye tarafından karla mücadele ekibi kuruldu.

Kış hazırlıkları çerçevesinde kurulan ekiplerin yanı sıra tuz stoğunun da tamamlanmasıyla birlikte, yollarda meydana gelen buzlanmadan kaynaklı kazaların en aza indirilmesi hedefleniyor. Belediye ekipleri tarafından Şırnak il merkezinde belirlenen bölgelerde gerektiği her an tam donanımlı ekipmanlar ile 7 gün 24 saat Şırnaklı vatandaşlara hizmet verecek.