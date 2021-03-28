Şırnak Belediyesi üst ve altyapı çalışmalarına devam ediyor

Şırnak Belediyesinin 'Yeni Ruh Şehr-i Nuh' sloganıyla başlattığı çalışmalar kapsamında Cezaevi mevki, Yaşam Park yolu, Bilmat yolu, Müşüle mevki, Tümen afet konutları, Gündoğdu Mahallesi Delave mevki, Gündoğdu Mahallesi rehabilitasyon merkezi yolu ve Maden afet konutları yolunda üst yapı, deforme olan kaldırım ve yollarda parke taşı bakımı ile onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şırnak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan yol bakım ve asfalt yama çalışmaları da şehrin birçok noktasında aralıksız devam ediyor.