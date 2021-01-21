İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şırnak Belediyesi yeni Gençlik Merkezini açmaya hazırlanıyor

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka’nın talimatlarıyla, Sanat Sokağında bulunan iki katlı yapı yeniden düzenlenerek Gençlik Merkezine dönüştürülüyor.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın talimatlarıyla, Sanat Sokağında bulunan iki katlı yapı yeniden düzenlenerek Gençlik Merkezine dönüştürülüyor.


Teknik ekiplerle birlikte binada incelemelerde bulunan Başkan Yarka, Şırnak Belediyesi Gençlik Merkeziyle Sanat Sokağının asıl vasfına kavuşacağını belirterek, yeni projeyle gençlerin buluşma noktasının artık burası olacağını vurguladı. Başkan Yarka, gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmek, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak için kuracakları yeni Gençlik Merkezi için dönüştürme çalışmasının en yakın zamanda başlayacağını kaydederek, Şırnak Belediyesi Gençlik Merkezinin tüm gençlere hayırlı olmasını diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.