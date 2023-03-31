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Şırnak beyaza büründü

Şırnak’ta dün akşamdan itibaren etkili olan kar, dağları beyaza bürüdü.

Şırnak'ta dün akşamdan itibaren etkili olan kar, dağları beyaza bürüdü.


Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün akşam saatlerinde soğuk havanın etkisiyle kar yağışı meydana geldi. İlçeye bağlı Güneyyaka, Ballı ve Beşağaç köyleri beyaza büründü. Halil Akdoğan isimli vatandaş, yalancı baharın tekrar yüzünü gösterdiğini söyledi. Akdoğan, “İlçemizde yüksek rakımlı bölgeler beyaz içinde kaldı. Sabah saatlerinde köyümüzde beyaza büründü. Yalancı bahar bir kez daha yüzünü gösterdi” dedi.

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