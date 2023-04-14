Şırnak beyaza büründü

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan sağanak yağış yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek rakımlı köyler beyazlar içinde kaldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir yağmur etkili olurken yüksek kesimler ise beyaza büründü. Beşağaç, Bölücek, Ballı köylerinde kar yağışı etkili opldu. Halit Acer isimli vatandaş günlerdir kar yağışının devam ettiğini söyledi. Acer, “Kar yağışı tekrar geldi köyümüz kara teslim oldu. Bahar geldi sanıyorduk meğerse daha kış devam edecek gibi” dedi.