Şırnak Emniyet Müdürlüğünde rütbe terfi töreni düzenlendi

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi Salonu'nda gerçekleştirilen rütbe terfi tören programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken programa Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve terfi edecek personel katıldı. Programda konuşan Vali Pehlivan; “Öncelikle vatanımızın birliği, dirliği, güçlü geleceği, bekası için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ile ebediyete irtihal etmiş olan kahraman gazilerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlık ve afiyetler temenni ediyorum. Bugün rütbe alacak olan arkadaşlarımızı kutluyorum ve görevlerinde başarılar diliyorum. Vatan hizmeti, hangi kademede olursa olsun çok kıymetli ve saygıdeğerdir. Bu bağlamda özellikle devletimizin üniforması altında yapılan güvenlik hizmetleri de müstesna bir yere ve öneme sahiptir. Emniyet hizmetleri vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, asayişin temin edilmesi, suça ve suçluya karşı mücadele edilmesi, suçun önlenmesi bakımından meşakkatli görevler içerir. Bu sürece dahil olan siz kıymetli mesai arkadaşlarımız belli bir derece veya rütbeden görevinize başlıyorsunuz ve çalışma performansınız devletimiz tarafından değerlendiriliyor. Bunun neticesinde çeşitli şekillerde; ya övgü dolu sözlerle ya maaş veya belge ile ya da bugün olduğu gibi rütbe terfisiyle takdir ediliyorsunuz. Bütün bu ödül ile rütbelerin yanında vatandaşlarımızın teveccühü, teşekkürü, takdiri, duası bizim için en büyük ödüldür. Biz hangi kademede olursak olalım görevlerimizi hakkıyla yerine getirip vatandaşımızın teveccühüne, teşekkürüne mazhar olabiliyorsak o noktada kazandık ve başardık demektir. Halkın rızası hakkın rızasıdır. Şırnak vilayetimizde bizden önce görev yapan her kademedeki kamu görevlileri meşakkatli hizmetler ortaya koymuştur. Elbette ki bu hizmetler devam edecektir. Güvenlik boyutuna baktığımızda bu bölgenin diğer illeri gibi Şırnak vilayetimiz de son 35-40 yılda büyük sıkıntılar yaşadı. Bölücü terör örgütünün ilimizde yapmış olduğu insafsız, vicdansız eylem girişimleri hem vatandaşlarımıza hem de kamuda çalışan özellikle güvenlik personelimize ağır bedeller ödetti. Çok sayıda şehidimiz, gazimiz oldu. En nihayetinde bugünlere geldik. Yakalamış olduğumuz bu huzur iklimi inşallah daha da pekişecek, daha da gelişecek. Huzur ve güvenliğin kalıcı hale gelmesine yönelik bu mücadele devam ediyor ve bu mücadeleden asla geri dönüş yoktur. Buralarda şehit olan, gazi olan kardeşlerimizin yerini yeni kardeşlerimiz aldı. Nöbetimiz kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bu duygularla, bugün rütbe alan arkadaşlarımıza çıkmış oldukları bu yolun, rütbelerinin hayırlı, uğurlu ve güzel hizmetlere vesile olmasını temenni ediyor, üstün başarılar diliyorum” dedi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü merkez ve ilçe teşkilatında görevli olup bir üst rütbeye terfi eden, 12 personelin tek tek isimleri ve öz geçmişleri okunarak, rütbeleri Vali Ali Hamza Pehlivan ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ tarafından takıldı.