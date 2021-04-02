Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Şener, Bahçeşehir Kolejini ziyaret etti

Bahçeşehir Koleji Kurucu Müdürü Mahmut Aybi, pandemi sürecindeki çalışmaları konusunda Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener'e bilgi verdi. Müdür Şener, fen bilimleri dersine katılarak sınıfta yapılan deneye eşlik ettikten sonra robotik kodlama atölyesindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şener ve beraberindekiler, daha sonra anaokulu sınıflarını dolaşarak öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.