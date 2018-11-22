Şırnak İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük göreve başladı

Dr. İsmail Başıbüyük, vatandaşa en iyi hizmeti sunmanın çabası içerisinde olacaklarını söyledi.

Şırnak İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun'un görev yerinin değişmesi ile boşalan ve vekaleten yürütülen sağlık müdürlüğüne atanan Üroloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Başıbüyük görevine başladı. Düzenlenen törenle görevi devralan Op. Dr. Başıbüyük, yöreyi ve bölge halkını çok iyi bildiğini ve yöre halkının hizmetin en iyisine layık olduğunu söyledi. Op. Dr. Başıbüyük, ”Yaklaşık iki yıl önce Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde Üroloji Uzmanı olarak görev yapıyordum. Görev süremin dolması ile birlikte İstanbul'da özel bir hastanede görev yapmaya başladım. Burada görevime devam ederken Sağlık Bakanlığı tarafından Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü görevine atandım. Bundan dolayı da çok mutluyum. Bölgeyi ve bölge insanını çok iyi tanıyor ve biliyorum. Bundan dolayı da vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmak için büyük bir çaba içerisinde olup, yaptığımız hizmetleri vatandaşa hissettirmek zorundayız. Vatandaşlara en iyi hizmeti nasıl götüreceğimizin hesaplarını yapacağız. Bu planlama yapıldığı takdirde aşamayacağımız engel kalmayacaktır" dedi.

Op. Dr. Başıbüyük, 2015-2017 yılları arasında Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde görev yapmış ve bölge halkının takdirini toplamıştı.