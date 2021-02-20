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Şırnak kara teslim oldu, birçok köy yolu ulaşıma kapandı

Şırnak’ta etkili olan kar yağışı nedeni ile hayat durma noktasına geldi.

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı nedeni ile hayat durma noktasına geldi. Kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaşırken birçok köy yolu ulaşıma kapandı.


Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde 3 gündür aralıksız yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Merkez ve her iki ilçenin birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare, belediye ve karayolları ekipleri, Beytüşşebap ilçesine bağlı Gökçe grup köy yolu, Boğazöğren grup köy yolu, Beşaağaç grup köy yolu ile eşilöz grup köy yolları ve Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit belde yolu ile Dağdibi köyü yolunun açılması için seferber oldu.

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