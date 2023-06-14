Şırnak merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 65 gözaltı

Şırnak merkezli olarak Van ve Mardin'de 158 ekibin 85 adrese eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 65 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 7 aylık takibi sonucu uyuşturucu madde kaçakçılığı ve ticaretini yapan şahıslara yönelik 799 polis ve 55 Özel Harekatçı'dan oluşan 158 ekip, 10 narkotik köpeği ile birlikte şafak vakti 85 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şırnak şehir merkezi, Cizre, Silopi ve Uludere ilçelerinde 84, Van ve Mardin'de 2 olmak üzere koplam 86 şüpheliye yönelik operasyonda 65 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 kilo 650 gram eroin, 5 bin 601 kilogram metamfetamin maddesi, 2 adet av tüfeği, 5 adet tabanca ve bu tabancalara ait 8 adet şarjör, 96 adet mermi, 3 adet hassas terazi, 3 adet telsiz, çok sayıda sentetik hap, uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kullanmak için çok sayıda aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ederken, firari 21 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.