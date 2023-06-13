Şırnak merkezli 7 ilde 'çukur-barikat' terör operasyonu: 15 kişi tutuklandı

2015-2016 yıllarında Şırnak'ta terör eylemlerine katılanlardan 15'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 2015-2016 yıllarında Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen "çukur-barikat" terör eylemlerinde, YDG-H/YPS içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdikleri ve halen Cizre, Silopi ilçeleri ile Hatay, Tekirdağ, İzmir, Mersin, Muğla illerinde bulundukları tespit edilen 20 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyet işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 15'i şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı ile 1 şüpheli ise emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.