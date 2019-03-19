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Şırnak merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

Şırnak merkezli 9 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 4’ü tutuklandı.

Şırnak merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Şırnak merkezli Ankara, Adana, Hatay, Yozgat, Gaziantep, Aksaray, Kocaeli ve Çanakkale illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklanırken, 7 şahıs ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararı ile serbest bırakıldı.

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