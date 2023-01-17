Şırnak Namaz Dağı'nda petrol araması için sondaj çalışması başladı

Şırnak-Eruh karayolu güzergahındaki Namaz Dağı'nda petrol için sondaj çalışması başladı.

Şırnak-Eruh yol güzergahında petrol keşfedilerek üretime alınan kuyuya, Şırnak-1 adı verildi. Güvenlik güçleri tarafından bölgenin terörden temizlenmesiyle birlikte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) Şırnak ve civarı öncelikli arama alanları olarak belirlenerek, yoğun sismik veri toplama faaliyetleri gerçekleştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Şırnak- Eruh Karayolu üzerinde bulunan Namaz Dağı'nda sondaj çalışması başladı.

Burada açıklamalarda bulunan Şırnak Valisi Osman Bilgin, Şırnak'ın artık her gün yeni güzel bir haber ile gündem olduğunu söyledi. Vali Bilgin, "Burada da Allah'ın izni ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve TPIC şirketin ortak çalışması ile birlikte Şırnak'ın hemen üst kısmında bulunan bölgede Şırnak-1 sahasında hem arama, hem de üretim kuyusu çalışmaları yürütülmektedir" dedi.

Bu çalışmalar ile birlikte özellikle Gabar Dağı bölgesinde bulunan yüksek graviteli petrol olduğu bilgisini paylaşan Vali Bilgin, "Vatandaşların anlayacağı dilde, bu petrolü motorin bir araca koyduğunuzda çok rahat çalışabileceğini biz yapılan teknik analizler ile biliyoruz. Gabar Dağı'ndaki tespitin ardından 10 kilometre ilerde Kızılsu Köyünde devam ediyor. Şimdi de Şırnak bölgesinde hem arama hem de üretim kuyusu, inşallah burada da petrol bulunduğunda, ülkemize daha hayırlı haberler vereceğiz. Hem bölgemiz, hem de ülkemiz için çok olumlu gelişmeler olacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şırnak Valisi Osman Bilgin ve beraberindekiler sondaj kulesine çıkarak start verildi.

Programa, Şırnak Valisi Osman Bilgin'in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, kurum amirleri katıldı.