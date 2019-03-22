Şırnak polisinden torbacılara operasyon

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 10'u tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde yürütülen çalışma kapsamında, il genelinde uyuşturucu madde kullanımının engellenmesi ve gençlerin korunması amacıyla eş zamanlı olarak torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 12 şüpheli şahıs yakalandı. Çıkarıldıkları adli makamlarca 10 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.