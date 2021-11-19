Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda gerçeği aratmayan tatbikat

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda düzenlenen uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Şerafettin Elçi Havalimanı Acil Durum ve Yangın Tatbikatı 10 kurumun katılımı ile gerçekleştirildi. Apronun yanındaki yeşil alanda gerçekleşen ve senaryo gereği kırıma uğrayıp düşen uçaktan alevlerin yükseldiği, siyah dumanların gökyüzünü kapladığı tatbikat nefes kesti.

Şırnak'taki ilgili birimlerin görev aldığı tatbikatta senaryo gereği, havalimanına inişte kaza kırıma uğrayan uçakta yangın söndürme, kurtarma ve yaralıların tahliyesi gerçekleştirildi. Ekipler yaralıları, triyaj alanına tahliyelerinin ardından ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye sevkini sağladı.

İhbar üzerine olay yerine UMKE, 112, polis, jandarma, JAK, itfaiye ve ilgili ekipler sevk edildi. Olay yeri ve çevresinde bulunan yaralılar, tek tek kontrollü bir şekilde bölgeden alınarak güvenli bir alana taşındı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Nefes kesen tatbikata ilişkin açıklama yapan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında Acil Durum tatbikatı düzenlediklerini belirtti. Acil Durum Planları çerçevesinde plan işbirliğini test edilerek kamu kurum ve kuruluşlar arası işbirliğini arttırmak amacıyla iki yılda bir geniş katılımlı tatbikatlar düzenlendiğini hatırlatan Benek, “Tatbikatın amacı olası bir uçak kazası kırımda en seri biçimde olaya müdahalede, yangın söndürme ve kurtarma yapılması, protokol yapılan kamu kurum ve kuruluşların yardımıyla havalimanlarında meydana gelebilecek acil durumlara karşı hayat kurtarmak ve havalimanının uçuş faaliyetlerine hızla yeniden dönüş için gerekli çalışmaların yapılması esası taşıyor” dedi.