Şırnak Üniversitesi, 2 proje için destek aldı

Şırnak Üniversitesi akademisyenlerinin TÜBİTAK'a sunduğu 2 proje başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı.

TÜBİTAK tarafından desteklenen 'Türkiye'nin İBBS düzey 2'ye göre 26 ekonomik bölgesinin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu ürün gruplarının belirlenmesi, bu ürün gruplarının sofistike değerlerinin tespit edilmesi ve bu ürün gruplarında bölgelerin ihracat potansiyeli olan ülkelerle eşleştirilmesi' başlıklı 3005 sosyal ve beşeri bilimlerde yenilikçi çözümler araştırma projeleri destek programı ile 'Türkiye'nin ihracat sofistikasyonunun belirlenmesi ve dünyadaki konumunun incelenmesi' başlıklı 1001-bilimsel ve teknolojik araştırma projelerini destekleme programının projelerinin tanıtım toplantısı yapıldı. Şırnak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nün toplantı salonunda gerçekleşen tanıtım toplantısına Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Karabatak, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Cabir Altıntaş, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlerin yanı sıra pek çok akademik ve idari personeli katıldı. Her iki projede yürütücü olan Doç. Dr. İbrahim Hüseyni projelerin amacı, yöntemi ve özgün değeri hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Hüseyni, projelerin muhtemel çıktılarının politika yapıcılar, akademisyenler ve özel sektör için önemini açıkladı.

Söz konusu projelerde Üniversite Sağlık Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Reşat Sakur, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Araştırma Görevlisi Mehmet Nazım Uygur, Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Prof. Dr. Şaban Nazlıoğlu ve Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Doç. Dr. Ömer Yalçınkaya araştırmacı olarak, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen danışman olarak, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde doktora öğrencisi Serdar İnan, Mardin Artuklu Üniversitesinden Araştırma Görevlisi Mehmet Dabakoğlu, Üniversite Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında yüksek lisans öğrencileri Muhammed Oflas ve Hüsnü Bilir de bursiyer olarak görev yapıyor.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, projelerin üniversitelerin araştırma faaliyetlerini yerine getirme noktasında önemini vurgulayarak bu projelerde bulunan öğretim elemanlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.