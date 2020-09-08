İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şırnak Üniversitesi müzik bölümünde yetenek sınavı yapıldı

Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi müzik bölümü özel yetenek sınavı, korona virüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirildi.


Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi müzik bölümü dersliklerinde yapılan sınava başvuran öğrenciler, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra sırayla sınav salonuna alındı. Öğrenciler, üçer akademisyenden oluşan kurulda sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun olarak mülakata alındı. 130 öğrencinin başvurduğu ve iki gün süren özel yetenek sınavında başarılı olan 50 öğrenci, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi müzik bölümünde okumaya hak kazanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.