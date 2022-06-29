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Şırnak Üniversitesi öğrencileri girişimcilik konusunda bilgilendirildi

Şırnak Üniversitesi ve paydaşlarının iş birliğiyle istihdamın artırılması projesi çerçevesinde öğrencilerle girişimcilik kültürü ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Toplantıya Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, anlaşma sağlanan paydaşın İl Koordinatörü Berk Oğuz ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak her projeye destek verdiklerini belirten Rektör Erkan, günümüzde girişimciliğin çok önemli olduğunu özellikle gençlerin artık bu eğitimlerle kendi işlerini kurabilecek fırsatları olduğunu ifade etti.


Toplantının sonunda gençlerle birebir girişimcilik konusunda neler yapılabileceği üzerine sohbet edildiği belirtildi.

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