Şırnak Üniversitesi öğrencilerinden hastalara müzik ziyafeti

Şırnak Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tıbbı Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencileri, Yeşilay Kulübü Danışman Öğretim Görevlisi Hüseyin Çapuk ile birlikte Şırnak Devlet Hastanesi hemodiyaliz servisindeki hastalara ve yakınlarına moral amacıyla müzik etkinliği düzenledi. Öğretim Görevlisi Çapuk, etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan Şırnak Üniversitesi Sağlık Spor Daire Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Şırnak Devlet Hastanesi Başhekimliği, Sağlık Hizmetleri Bakımı Müdürlüğü, hemodiyaliz sorumlu hekimi ve hemodiyaliz hemşirelerine teşekkür etti.