Şırnak Üniversitesi 'Study in Turkey' sanal fuarına katıldı

Türkiye'deki üniversitelerin yurt dışında dijital platformlarda tanıtılması amacıyla ilk kez gerçekleştirilen ve uluslararası ölçekte bir sanal fuar olma özelliği taşıyan Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020'ye Şırnak Üniversitesi de katıldı.

Küresel pandemi nedeniyle YÖK tarafından ilk kez gerçekleştirilen sanal fuarda yerini alan Şırnak Üniversitesi kendisi için hazırlanan sanal stantta ziyaretçilerini ağırladı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç sanal fuarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Halihazırda 182 ülkeden 180 bine yakın uluslararası öğrencinin eğitim aldığı Türk yükseköğretiminin sisteme daha çok uluslararası öğrenci çekebilmesi için YÖK şemsiyesi altında YÖK'ün inisiyatif ve organizatörlüğüyle gerçekleştirilen ve önemli bir tanıtım fırsatı sunacak fuarda 176 üniversitemiz kapılarını potansiyel gençlere açacak. YÖK Sanal Fuarının, Türkiye'nin yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi olma niteliğini her yıl daha da güçlendirmesi için önümüzdeki yıllarda da düzenli olarak gerçekleştirilmesini planlıyoruz" dedi.

Şırnak Üniversitesi fuar kapsamında Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde tanıtım broşürü ve tanıtım filmi hazırladı. Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan da yine üç dilde Şırnak Üniversitesinde eğitim görmek isteyen gençlere seslenerek gençleri Şırnak Üniversitesinin bir parçası olmaya davet etti.