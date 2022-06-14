İhlas Haber Ajansı

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Şırnak Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

Şırnak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve İl Sağlık Müdürlüğü, ön lisans öğrencilerinin ilgili sağlık kuruluşlarında uygulamalı derslerin eğitimini almaları için anlaştı.


Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ile Şırnak İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Özdemir'in imzaladığı protokol gereği yüksekokul öğrencilerin bundan böyle uygulama eğitimlerini ilgili sağlık kuruluşlarında gerçekleştirecek.


Senato toplantı merkezinde düzenlenen protokol imza törenine Rektör Prof. Dr. Erkan, Dr. Özdemir, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ömer Nayci, müdür yardımcısı öğretim görevlisi Ceylan Güzel İnal ve il sağlık müdürlüğü yetkilileri katıldı.

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